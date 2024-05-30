Путин назвал бойцов СВО опорой России

Президент Путин назвал бойцов СВО подлинной опорой России

Президент Владимир Путин назвал бойцов специальной военной операции (СВО), которые отстаивают суверенитет, подлинной опорой России, пишет ТАСС.

С таким заявлением он выступил, вручая государственные награды в Кремле. В ходе церемонии Путин выделил работников госпиталей, военных, восстанавливающих разрушенные в ходе боев территории, и вручил им звезды Героев России.

«Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», — подчеркнул глава государства.

Также Путин вручил награду ветерану Великой Отечественной войны Ибрагимпаше Садыкову, которому недавно исполнилось 100 лет.

До этого стало известно, что Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества.