Путин провел совещание о ходе спецоперации

Песков: Путину доложили о ходе спецоперации на совещании 11 июня

Президент России Владимир Путин провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими округами, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков уточнил, что совещание прошло поздно вечером 11 июня. «Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», — рассказал он.

Позже Путин заслушал каждого спикера по отдельности, а также провел отдельные встречи.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с бойцами специальной военной операции, которые участвуют в программе подготовки кадрового резерва «Время героев».

5 июня российский лидер заявил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.