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18:35, 16 июля 2024Россия

Грибник случайно нашел в лесу заблудившуюся почти неделю назад 79-летнюю россиянку

В Калининградской области 79-летняя женщина шесть дней провела в лесу

Фото: Sebastian Unrau / Unsplash

В Калининградской области нашли 79-летнюю женщину, которая почти неделю провела в лесу. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, вечером 10 июля пенсионерка из поселка Ельники позвонила соседке и рассказала, что заблудилась вместе с 40-летним сыном. На следующий день о произошедшем узнали экстренные службы, которые организовали поиски, проходившие беспрерывно в течение шести дней. Утром 16 июля женщину в тяжелом состоянии случайно нашел грибник, который сразу вызвал спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оказали пенсионерке первую помощь и передали ее медикам. Поиски сына пожилой россиянки продолжаются. Как рассказала женщина, они разминулись, когда мужчина отправился на поиски воды. Она также сообщила, что мимо нее проходили другие грибники, но сил обратиться к ним за помощью у пенсионерки уже не было.

Ранее похожая история произошла в Приморском крае. Там заблудившаяся в лесу 92-летняя пенсионерка два дня пролежала на на берегу одной из таежных рек, пока ее не нашли. Обнаружившие женщину поисковики укутали ее в плед и постоянно поддерживали разговор, чтобы сильно замерзшая россиянка не потеряла сознание.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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