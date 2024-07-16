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18:10, 16 июля 2024Россия

Губернатор приграничного российского региона сообщил об уходе на больничный

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что уходит на больничный

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что уходит на больничный. Об этом глава приграничного российского региона сообщил в Telegram.

Подробности о болезни губернатор не уточнил, однако рассказал, что вылечиться на ногах ему не удается. «Врачи ругаются. Чувствую себя не очень хорошо, но никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем, — заявил он. — Просто нужно немного отлежаться».

По словам Гладкова, он останется на территории Белгорода. Губернатор выразил надежду, что к понедельнику, 22 июля, выйдет на работу. При этом он заверил, что продолжит публиковать утренние и вечерние сообщения о ситуации в регионе.

Ранее Гладков заявил, что из-за крайне тяжелой оперативной ситуации власти с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области. Через контрольно-пропускные пункты с представителями силовых структур смогут проезжать только взрослые мужчины в средствах защиты и на в бронированном автомобиле, оборудованном средствами радиоэлектронной борьбы.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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