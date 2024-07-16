Губернатор приграничного российского региона сообщил об уходе на больничный

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что уходит на больничный

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что уходит на больничный. Об этом глава приграничного российского региона сообщил в Telegram.

Подробности о болезни губернатор не уточнил, однако рассказал, что вылечиться на ногах ему не удается. «Врачи ругаются. Чувствую себя не очень хорошо, но никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем, — заявил он. — Просто нужно немного отлежаться».

По словам Гладкова, он останется на территории Белгорода. Губернатор выразил надежду, что к понедельнику, 22 июля, выйдет на работу. При этом он заверил, что продолжит публиковать утренние и вечерние сообщения о ситуации в регионе.

Ранее Гладков заявил, что из-за крайне тяжелой оперативной ситуации власти с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области. Через контрольно-пропускные пункты с представителями силовых структур смогут проезжать только взрослые мужчины в средствах защиты и на в бронированном автомобиле, оборудованном средствами радиоэлектронной борьбы.