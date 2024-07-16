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09:16, 16 июля 2024Россия

Губернатор привел подробности уничтожения беспилотника над российским регионом

Глава Воронежской области: при ночном налете беспилотника пострадал человек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Один человек пострадал при ночном налете беспилотника на Воронежскую область. Подробности перехвата беспилотника в небе над регионом привел губернатор Александр Гусев в Telegram.

По словам Гусева, в результате падения обломков беспилотника житель поселка Подгоренского получил резаную рану правого предплечья. Помимо этого, было повреждено остекление в нескольких домах — проживающих в них людей временно разместили в убежище.

В результате падения фрагментов дрона также было нарушено энерго- и газоснабжение. Подача энергии уже восстановлена, подчеркнул Гусев. Для установления точного размера ущерба в населенном пункте создана оценочная комиссия.

В ночь на 16 июля украинские войска атаковали пять российских регионов, одним из них была Воронежская область. По данным военного ведомства, в небе над регионом был перехвачен один беспилотник.

Наиболее массированный удар украинские войска нанесли по соседней с Воронежской Ростовской области, где было сбито девять дронов.

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      Алан Босиков
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