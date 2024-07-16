Харрис вызвала вице-президента Трампа на дебаты

Politico: Харрис пригласила кандидата в вице-президенты США Вэнса на теледебаты

Вице-президент США Камала Харрис пригласила кандидата в вице-президенты от республиканцев Джеймса Дэвида Вэнса принять участие в теледебатах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя предвыборной кампании главы государства Джо Байдена.

Политики провели телефонный разговор, в ходе которого Харрис поздравила Вэнса с назначением. Она также заявила, что надеется на встречу с ним на дебатах вице-президентов, предложенных телеканалом CBS News. Уточняется, что они могут состояться этим летом, однако точная дата пока неизвестна.

Ранее республиканцы утвердили бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Политик набрал достаточное количество голосов однопартийцев еще до окончания голосования. С ним в связке идти на выборы будет вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.