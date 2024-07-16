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10:24, 16 июля 2024Силовые структуры

К тушению масштабного пожара в заповеднике подключили Росгвардию

В Коктебеле более 50 военнослужащих Росгвардии участвуют в тушении пожара

Кадр: Росгвардия

К тушению масштабного пожара в Крыму близ Коктебеля подключился симферопольский полк Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, в ликвидации возгорания задействованы более 50 военнослужащих Росгвардии. Они проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня.

15 июля на территории у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая растительность на площади 20 гектаров. К месту происшествия сразу же направили 40 человек и шесть единиц техники, а также вертолет Ми-8.

Особый противопожарный режим установлен в Крыму с 17 апреля. В МЧС предупредили, что в этот период разводить открытый огонь в лесу строго запрещено. Кроме того, нельзя намеренно сжигать траву и бытовой мусор.

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      Екатерина Кашурникова
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