К тушению масштабного пожара в заповеднике подключили Росгвардию

В Коктебеле более 50 военнослужащих Росгвардии участвуют в тушении пожара

К тушению масштабного пожара в Крыму близ Коктебеля подключился симферопольский полк Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, в ликвидации возгорания задействованы более 50 военнослужащих Росгвардии. Они проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня.

15 июля на территории у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая растительность на площади 20 гектаров. К месту происшествия сразу же направили 40 человек и шесть единиц техники, а также вертолет Ми-8.

Особый противопожарный режим установлен в Крыму с 17 апреля. В МЧС предупредили, что в этот период разводить открытый огонь в лесу строго запрещено. Кроме того, нельзя намеренно сжигать траву и бытовой мусор.