В российском регионе вспыхнули гектары сухой травы

В Коктебеле загорелись 20 гектаров сухой растительности

В крымском поселке Коктебель загорелась сухая растительность на площади 20 гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сухая трава и другая растительность загорелись на открытой территории у подножья Карадагского заповедника. К месту происшествия направили 40 человек и шесть единиц техники, а также вертолет Ми-8. Всего с огнем борются более ста человек и 23 единицы техники.

Ранее синоптики предупреждали о жаре до плюс 38 градусов в Крыму с понедельника, 15 июля, по пятницу, 19 июля. Жителей полуострова и отдыхающих призвали быть осторожными и сократить время пребывания на солнце. В регионе объявили предупреждение из-за риска пожаров.

Особый противопожарный режим установлен в Крыму с 17 апреля. В МЧС предупредили, что в этот период разводить открытый огонь в лесу строго запрещено. Кроме того, нельзя намеренно сжигать траву и бытовой мусор.

