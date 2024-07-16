Полиция установила личность предполагаемого виновника крупного пожара в Крыму

Волк: пожар в Карадагском заповеднике произошел по вине 50-летнего мужчины

В Крыму полиция установила личность предполагаемого виновника крупного пожара в Карадагском заповеднике. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, к пожару привели действия 50-летнего местного жителя. Он занимался строительными работами в поселке Коктебель. Он работал с металлом и при помощи болгарки резал его. Возгорание сухой растительности произошло от разлетавшихся искр. По словам официального представителя МВД России, мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, но не смог. Пламя быстро распространилось по территории заповедника.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

15 июля сообщалось, что в Коктебеле загорелась сухая растительность на площади 20 гектаров.