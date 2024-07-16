Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:43, 16 июля 2024Силовые структуры

Полиция установила личность предполагаемого виновника крупного пожара в Крыму

Волк: пожар в Карадагском заповеднике произошел по вине 50-летнего мужчины
Начало событий в новости В российском регионе вспыхнули гектары сухой травы

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Крыму полиция установила личность предполагаемого виновника крупного пожара в Карадагском заповеднике. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, к пожару привели действия 50-летнего местного жителя. Он занимался строительными работами в поселке Коктебель. Он работал с металлом и при помощи болгарки резал его. Возгорание сухой растительности произошло от разлетавшихся искр. По словам официального представителя МВД России, мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, но не смог. Пламя быстро распространилось по территории заповедника.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

15 июля сообщалось, что в Коктебеле загорелась сухая растительность на площади 20 гектаров.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные впервые пленили бойцов батальона ВСУ «Шквал». Он состоит из бывших заключенных

      Balenciaga представил поношенные браслеты за 338 тысяч рублей

      На Западе заявили о панике в ЕС из-за России

      Полиция установила личность предполагаемого виновника крупного пожара в Крыму

      Стоимость золота установила новый исторический рекорд

      Тарасова раскритиковала решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады

      Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные для утилизации боеприпасы

      Живший в США блогер рассказал о «финансовом обнулении» после возвращения в Россию

      Грибник случайно нашел в лесу заблудившуюся почти неделю назад 79-летнюю россиянку

      Женщина «ожила» в морге после двух часов в мешке для трупов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше