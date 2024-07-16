Китай в ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов

Постпред КНР при ООН Фу Цун обвинил НАТО в разжигании конфронтации в мире

НАТО не останавливается ни перед чем для расширения сферы своего влияния и разжигания конфронтации в мире. В этом Североатлантический альянс обвинил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, сообщает РИА Новости.

«НАТО — это региональный военный блок, оставшийся со времен холодной войны, стремящийся расширить свою сферу влияния, не останавливаясь ни перед чем для создания ложных сюжетов, подливая масло в огонь, где бы они ни появлялись», — сказал дипломат.

Ранее миссия Китая при Европейском союзе (ЕС) призвала НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. В миссии также заявили, что НАТО должна строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации Североатлантического региона.