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19:53, 16 июля 2024Мир

Китай в ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов

Постпред КНР при ООН Фу Цун обвинил НАТО в разжигании конфронтации в мире
Фу Цун

Фу Цун. Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

НАТО не останавливается ни перед чем для расширения сферы своего влияния и разжигания конфронтации в мире. В этом Североатлантический альянс обвинил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, сообщает РИА Новости.

«НАТО — это региональный военный блок, оставшийся со времен холодной войны, стремящийся расширить свою сферу влияния, не останавливаясь ни перед чем для создания ложных сюжетов, подливая масло в огонь, где бы они ни появлялись», — сказал дипломат.

Ранее миссия Китая при Европейском союзе (ЕС) призвала НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. В миссии также заявили, что НАТО должна строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации Североатлантического региона.

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      Семен Александров
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