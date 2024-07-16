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18:54, 16 июля 2024Экономика

Коммунальщикам захотели запретить шуметь по утрам

В Госдуме предложили запретить коммунальщикам проводить шумные работы до 8 утра

Фото: jcomp / Freepik

В России захотели запретить сотрудникам управляющих компаний проводить шумные работы рано утром. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Авторами инициативы выступили депутаты партии «Новые люди». Они предлагают не разрешать коммунальщикам косить газоны, пилить деревья, вывозить строительный мусор и убирать снег раньше 8 и позже 22 часов. Аналогичные требования уже есть в законах субъектов России «О соблюдении покоя граждан и тишины», но они не распространяются на деятельность управляющих компаний.

«Из-за отсутствия указанного запрета граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет. Чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан», — пояснили парламентарии.

Ранее россиянам рассказали, что соседей, которые шумят в неположенное время, можно привлечь к административной ответственности и заставить заплатить штраф.

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      Нина Ташевская
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