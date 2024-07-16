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14:33, 16 июля 2024Бывший СССР

Критиковавшая ВСУ депутат Рады прокомментировала включение в базу «Миротворца»

Нардеп Безуглая о включении в «Миротворец»: платформа перестала существовать

Фото: Wikipedia

После включения в базу сайта «Миротворец» депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, критиковавшей командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), платформа утратила свой смысл и «перестала существовать». Так сама нардеп Безуглая прокомментировала в Telegram свое включение в «Миротворец».

«Получила аккаунт в базе "Миротворец" за дискредитацию ВСУ (генералов) на фоне растущей поддержки среди боевых подразделений», — заявила парламентарий.

Она добавила, что после снятия ее с должности главы подкомитета Рады по вопросам демократического гражданского контроля этот подкомитет перестал существовать. По ее словам, сейчас то же самое произошло с сайтом «Миротворец».

Безуглую внесли в базу данных платформы 16 июля. По мнению составителя ее анкеты, нардеп в целях дискредитации командования ВСУ и деморализации личного состава публиковала в социальных сетях недостоверную информацию о деятельности украинской армии.

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      Глеб Палехов
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