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17:26, 16 июля 2024Мир

Лавров рассказал о призывах США готовиться к затяжным войнам

Лавров: США призывают союзников готовиться к затяжным войнам, не только в Европе

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

США призывают своих союзников готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН под его председательством, передает ТАСС.

«На днях замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США и союзники "должны готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе"», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Вашингтон и его союзники на замену созданным вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) инклюзивным механизмам создают закрытые блоки «типа АУКУС и прочих разного рода "четверок" и "троек"».

Ранее Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности в качестве председателя. 16 июля пройдут дебаты по теме многостороннего сотрудничества, а 17 июля — по ситуации на Ближнем Востоке.

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      Виктория Кондратьева
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