Лавров рассказал о заблуждениях администрации Байдена

Лавров: Вашингтон заблуждается, что от новой войны пострадает ЕС, а не США

Администрация президента США Джо Байдена пребывает в крайнем заблуждении, полагая, что от новой глобальной войны пострадают их европейские союзники, а не сам Вашингтон. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По словам министра, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ошибается, когда от имени Байдена заявляет, что США не стремятся к третьей мировой войне, поскольку это имело бы ужасные последствия для Европы. «Как говорится, оговорка по Фрейду: в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение», — заверил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что США, поставив «под ружье» весь коллективный Запад, расширяют торгово-экономическую войну с неугодными. Он призвал европейцев осознать, «какая самоубийственная роль им уготована».

Кроме того, Лавров отметил, что от неоколониальных практик стран Запада страдают страны Глобального Юга в Азии, Африке и Латинской Америке. По его мнению, геополитика «похоронила некогда священные для Запада законы рынка».

Ранее Лавров заявил, что существует необходимость конкретных шагов по снятию исходящих от Запада угроз для России. Министр указал, что они должны предприниматься вместе с политико-дипломатическим урегулированием.