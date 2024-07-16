Лавров заявил о необходимости шагов по снятию исходящих от Запада угроз для России

Лавров: решение кризиса в Европе предполагает шаги по снятию угроз для России

Решение кризиса в Европе предполагает конкретные шаги по снятию угроз для России, исходящих от Запада. О необходимости таких шагов заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного евроатлантического направления», — сказал дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что США призывают своих союзников готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе. По его словам, Вашингтон и его союзники на замену созданным вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) инклюзивным механизмам создают закрытые блоки.