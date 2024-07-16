Северный Кавказ стал лидером по государственной поддержке в России

Глава Корпорации МСП Исаевич назвал Северный Кавказ лидером по господдержке

Каждый пятый рубль малый и средний бизнес Северного Кавказа получил благодаря поддержке государства, общий ее объем в прошлом году составил 43,3 миллиарда рублей. Об этом во время Кавказского инвестиционного форума рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, пишут «Ведомости».

По его словам, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) стал лидером по проникновению федеральной помощи, ее доля составляет 18 процентов и продолжает расти (16 процентов в 2022 году). В целом господдержка стала главным драйвером развития бизнеса, а общая доля инвестиционных кредитов в такой помощи составила почти 80 процентов.

Исаевич подчеркнул, что за три года на Северном Кавказе численность малых и средних предприятий выросла на 20 процентов, до 231 тысячи. Несмотря на достижения, глава корпорации назвал поддержку региона одним из приоритетных направлений.

Ранее сообщалось, что жители Северного Кавказа чаще других россиян отмечали рост собственных доходов в 2023 году. При этом по доле среднего класса субъекты СКФО находятся внизу рейтинга российских регионов.