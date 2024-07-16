Массовое нашествие медуз у берегов Крыма попало на видео

Baza: огромные скопления медуз у мыса Тарханкут в Крыму попали на видео

Очевидцы сняли на камеру массовое нашествие медуз у берегов Крыма. Кадры публикуются в Telegram-канале издания Baza.

На кадрах видно огромное скопление морских обитателей голубого цвета в бухте на полуострове. Как сообщает источник, речь идет о водах у мыса Тарханкут.

При этом россиян предупредили, что в таком море купаться опасно. Как отметила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева, на снимках и роликах запечатлены медузы-корнероты, которые могут наносить обширные и болезненные ожоги.