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16:36, 16 июля 2024Моя страна

Массовое нашествие медуз у берегов Крыма попало на видео

Baza: огромные скопления медуз у мыса Тарханкут в Крыму попали на видео

Очевидцы сняли на камеру массовое нашествие медуз у берегов Крыма. Кадры публикуются в Telegram-канале издания Baza.

На кадрах видно огромное скопление морских обитателей голубого цвета в бухте на полуострове. Как сообщает источник, речь идет о водах у мыса Тарханкут.

При этом россиян предупредили, что в таком море купаться опасно. Как отметила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева, на снимках и роликах запечатлены медузы-корнероты, которые могут наносить обширные и болезненные ожоги.

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      Марк Успенский
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