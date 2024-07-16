Многодетная россиянка заставила 11-летнего сына выпить моющее средство

В Сибири многодетная мать заставила сына выпить средство для очистки жира

В Сибири многодетная мать заставила сына выпить моющее средство. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Жительница Красноярского края поругалась с 11-летним ребенком после того, как она пришла домой пьяной. В ответ на сделанное ей замечание женщина ударила сына кочергой и налила ему стакан жидкости для очистки жира.

Мальчика спас вернувшийся с работы отец. Он своевременно вызвал сыну скорую помощь. Ребенка госпитализировали с ожогами полости рта и дыхательных путей. В отношении матери возбудили уголовное дело.

Ранее жительница Перми расправилась с сыном из-за долгов. Она сдавила шею ребенку, нанесла ему колото-резаные раны, после чего спрятала мальчика в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам.