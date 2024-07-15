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14:56, 15 июля 2024Силовые структуры

Выбросившая в чемодане тело сына россиянка планировала суицид из-за долгов

В Перми расправившаяся с сыном россиянка планировала суицид из-за долгов

Кадр: Telegram-канал «СУ СК России по Пермскому краю»

В Перми расправившаяся с девятилетним сыном россиянка Ирина Шатова призналась, что планировала суицид из-за долгов. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает URA.ru.

По данным издания, женщина рассказала, что решила расправиться с ребенком, не желая, чтобы он остался один, после того, как она сведет счеты с жизнью из-за имевшихся у нее долгов.

Преступление произошло в ночь с 11 на 12 июля в квартире Шатовой, расположенной в Мотовилихинском районе города. Тогда она удушила своего сына, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем женщина убрала мальчика в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам, расположенным в центре города.

После того, как тело было обнаружено полицейские начали розыск подозреваемой. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу.

Шатову задержали на чердаке в отеле «Жемчужина», где она снимала офис для трейдинга вместе с бойфрендом. Женщина заявила во время допроса, что не причастна к расправе над сыном, но позже она признала свою вину.

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      Владимир Седов
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