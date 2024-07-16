Муж стал спать на заднем дворе и наладил отношения с женой

Мужчина из Великобритании стал спать в палатке, чтобы наладить отношения с женой

Житель Великобритании смог наладить отношения с женой, когда стал спать в палатке на заднем дворе. Об этом пишет Independent.

Женщина рассказала, что недавно у них с мужем родился второй сын. Поскольку женщина постоянно занята новорожденным, ее партнер взял на себя заботы об их старшем сыне, которому два с половиной года. В какой-то момент она стала замечать, что муж постоянно напряжен и часто использует пассивную агрессию в общении. В конце концов мужчина признался, что он на грани: занятия с сыном и работа не оставляли ему времени наедине с собой.

Жена всерьез восприняла накопившуюся усталость мужа и пришла к выводу, что его стресс закономерен. Если она могла поговорить с подругами, полистать соцсети или почитать во время кормления или сна младенца, то у мужа такой возможности не было. Кроме того, никто не выражал сочувствия по отношению к нему и не предлагал помощь, а он не хотел жаловаться.

Муж рассказал женщине, что прочел в книге исследователя и путешественника Аластера Хамфри The Doorstep Mile о микроприключениях, которые можно устраивать после рождения детей. С разрешения жены он начал ночами уходить из дома и спать в палатке на заднем дворе или даже в парке. Он уходил туда с книгой и фонариком и возвращался утром. Удивительным образом это нововведение позволило мужчине расслабиться и вернуть ощущение контроля над собственной жизни. Ночи в палатке помогли улучшить его отношения с женой и детьми.

Ранее сообщалось, что женщина, вышедшая замуж за себя, решила снова начать встречаться с мужчинами и завести любовника. По ее словам, она вышла замуж за себя, потому что с детства мечтала о свадьбе.