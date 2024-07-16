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14:52, 16 июля 2024Из жизни

Мужчина два года подозревал жену в измене и проверил ее с помощью детектора лжи

В Великобритании мужчина не поверил детектору лжи, пытаясь уличить жену в измене

Фото: Yazid N / Unsplash

В Великобритании 47-летний мужчина подозревал жену в измене и поэтому унижал и полностью контролировал ее два года. О том, за что он попал в тюрьму, пишет Daily Mail.

Муртаза Сайед запрещал супруге выходить из дома без разрешения, а по возвращении осматривал ее целиком, пытаясь уличить в измене. Женщина не могла закрываться от мужа в ванной комнате и иметь телефон. Кроме того, у нее не было возможности пользоваться интернетом, так как мужчина постоянно менял пароли от всех устройств в доме.

Женщина пыталась доказать свою верность, но Сайед так сильно не доверял жене, что однажды проверил ее с помощью детектора лжи. Даже когда детектор подтвердил правдивость слов женщины, Сайед не поверил и не перестал мучить супругу.

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Впервые жертве Сайеда удалось позвонить в полицию 23 февраля. Она сообщила о физическом и психологическом насилии, которое ей приходится терпеть. Женщина также рассказала сотрудникам, что пять дней назад ее муж ударил ее несколько раз по голове и бросил в нее зажигалку, попав в глаз.

В тот же день Сайеда арестовали. Он пытался отрицать обвинения, но в итоге сдался. 11 июля его приговорили к тюремному заключению на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах жена напилась вместе с мужем в доме родственников и отрезала ему пенис. Она сделала это, «чтобы положить конец неверности» мужчины.

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      Юлия Юткина
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