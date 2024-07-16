На российском курорте проведут гастрономический фестиваль

Mriya Resort & SPA организует фестиваль «Гастролис» на пляже в Крыму 31 августа

В конце лета 2024 года в Крыму пройдет ежегодный гастрономический фестиваль. Об этом пресс-служба курорта премиум класса Mriya Resort & SPA сообщила «Ленте.ру».

Отмечается, что речь идет о мероприятии «Гастролис», которое будет проводиться 31 августа в формате фуд-корта, организованном на пляже. Посетители смогут попробовать различные кухни со всего мира — от классической и европейской до экзотической и восточной.

Кроме того, гости фестиваля смогут поучаствовать в конкурсах и увидеть выступления популярных российских музыкантов, например, Johnny T, Filatov&Karas, Ksenia Spanova и других. При этом для детей будет организована аквазона с пенной вечеринкой, сладкой ватой, тематическими артистами и анимацией.

Как сообщают организаторы, фестиваль не только помогает туристам разнообразить досуг, но и способствует развитию гастрономии на полуострове Крым.

Ранее в июне Крым попал в рейтинг регионов с самым вкусным сыром в России. Кроме того, в списке оказались Кубань, Адыгея и Кострома.