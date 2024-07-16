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03:51, 16 июля 2024Бывший СССР

На Украине высказались о выбранном Трампом вице-президенте

УП: назначение Вэнса говорит о скептицизме окружения Трампа к поддержке Украины

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Назначение сенатора Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США свидетельствует о том, что окружение экс-главы государства Дональда Трампа скептически относится к поддержке Украины. Об этом говорится в статье «Украинской правды».

Издание напомнило, что Вэнс выступал с критикой помощи Киеву, а также призывал Вашингтон сфокусироваться на соперничестве с Китаем. Однако, как отмечается в статье, не исключено, что политика будущего главы США в отношении украинского конфликта не будет зависеть от вице-президента.

Как указано в материале, действующий вице-президент Камала Харрис не занимается украинским направлением.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник прокомментировал назначение Вэнса. Он подчеркнул, что это решение стало катастрофой для Украины.

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      Марина Совина
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