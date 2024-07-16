На Украине высказались о выбранном Трампом вице-президенте

УП: назначение Вэнса говорит о скептицизме окружения Трампа к поддержке Украины

Назначение сенатора Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США свидетельствует о том, что окружение экс-главы государства Дональда Трампа скептически относится к поддержке Украины. Об этом говорится в статье «Украинской правды».

Издание напомнило, что Вэнс выступал с критикой помощи Киеву, а также призывал Вашингтон сфокусироваться на соперничестве с Китаем. Однако, как отмечается в статье, не исключено, что политика будущего главы США в отношении украинского конфликта не будет зависеть от вице-президента.

Как указано в материале, действующий вице-президент Камала Харрис не занимается украинским направлением.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник прокомментировал назначение Вэнса. Он подчеркнул, что это решение стало катастрофой для Украины.