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02:17, 16 июля 2024Мир

Вице-президента Трампа назвали катастрофой для Украины

Politico: в ЕС сочли номинацию Вэнса катастрофой для Украины

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс представляет опасность для Украины. Такое мнение высказал высокопоставленный европейский чиновник, передает издание Politico.

По его словам, назначение Вэнса стало катастрофой для Киева.

Ранее президент США Джо Байден оценил кандидатуру Вэнса. Он заявил, что не допустит своего соперника, экс-главу государства Дональда Трампа и Вэнса к власти.

Вечером 15 июля Трамп сообщил, что выдвинул 39-летнего Вэнса в вице-президенты. Он отметил, что сделал свой выбор «после долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов».

Вэнс неоднократно критиковал помощь Украине со стороны США. В частности, он утверждал, что финансирование Киева не соответствует интересам страны. Он также голосовал против пакета помощи Украине.

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      Марина Совина
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