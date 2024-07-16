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16:37, 16 июля 2024Бывший СССР

На западе Украины задержали подозреваемого в поджогах машин военных

На Украине задержали подозреваемого в поджогах автомобилей военных

Фото: Стрингер / РИА Новости

В городе Ровно на западе Украины задержали человека, подозреваемого в поджоге двух машин военнослужащих, о чем сообщило региональное отделение полиции, передает РИА Новости.

«Второго июля мужчина поджег автомобиль Nissan Almera, принадлежавший военнослужащему (...) Через несколько дней он поджег еще одно транспортное средство — Nissan X-Trail, которое готовили на передовую», — указано в сообщении отделения.

Отмечается, что задержанному 22 года, а после поджога он якобы присылал фотографии о проделанной работе своим кураторам для получения денежного вознаграждения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее на Украине неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкомата). Инцидент произошел в городе Буск Львовской области. Взрыв был слышен в ночь на 15 июля.

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      Валентин Карант
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