Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 16 июля 2024Бывший СССР

На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

Рада поддержала отмену наказания для самовольно оставивших часть солдат ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала отмену наказания для самовольно оставивших воинскую часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Если подозреваемый в самовольном оставлении части выразил желание продолжить службу, его могут освободить от уголовной ответственности», — уточнил условия нардеп.

По словам парламентария, в случае принятия закона избежать наказания таким образом можно будет лишь один раз. Кроме того, вернуться на службу после самовольного оставления части получится только при согласии командира.

Гончаренко добавил, что в настоящее время закон готовят ко второму чтению, по результатам которого планируется окончательно принять его.

Ранее стало известно, что боец ВСУ сбежал из воинской части. Кроме того, мужчина избил жену и бросил в супругу гранату на глазах у пятилетнего ребенка. По предварительным данным, он совершил это, находясь в нетрезвом состоянии, после чего скрылся.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      Число отравившихся шаурмой в Москве выросло

      Работников бывшего завода Nissan в России отправили в отпуск

      На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

      В Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог

      Медведчук обвинил Зеленского в покушении на Трампа

      МВФ предсказал цены на нефть в 2025 году

      В Петербурге у метро нашли пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами

      Россиянин сбросил девочку с 17-го этажа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше