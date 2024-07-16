На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

Рада поддержала отмену наказания для самовольно оставивших часть солдат ВСУ

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала отмену наказания для самовольно оставивших воинскую часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Если подозреваемый в самовольном оставлении части выразил желание продолжить службу, его могут освободить от уголовной ответственности», — уточнил условия нардеп.

По словам парламентария, в случае принятия закона избежать наказания таким образом можно будет лишь один раз. Кроме того, вернуться на службу после самовольного оставления части получится только при согласии командира.

Гончаренко добавил, что в настоящее время закон готовят ко второму чтению, по результатам которого планируется окончательно принять его.

Ранее стало известно, что боец ВСУ сбежал из воинской части. Кроме того, мужчина избил жену и бросил в супругу гранату на глазах у пятилетнего ребенка. По предварительным данным, он совершил это, находясь в нетрезвом состоянии, после чего скрылся.