Украинский военный сбежал из воинской части и бросил гранату в жену на глазах у ребенка

Боец ВСУ сбежал из воинской части и бросил гранату в жену на глазах у ребенка

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежал из воинской части, избил жену и бросил в нее гранату на глазах у 5-летнего ребенка. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на ориентировку полиции.

По предварительной информации, военный ВСУ был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Уточняется, что он покинул часть в конце марта. 8 июня мужчина вернулся домой, вытащил супругу за волосы на улицу и начал душить. После этого он бросил ей под ноги гранату на глазах у дочери.

Отмечается, что мать и ребенок получили осколочные ранения. По данным СМИ, военнослужащий скрылся.

Ранее украинец, пытаясь сбежать из страны, спрыгнул с поезда на полном ходу. Он сломал ногу и разбил голову. Его спасли пограничники. Отмечается, что о таком способе побега мужчина прочитал в социальных сетях.