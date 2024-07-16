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18:46, 16 июля 2024Мир

На Западе заявили о панике в ЕС из-за России

Аналитик Меркурис: ЕС паникует из-за радикальной позиции в конфликте с Россией

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Европейский союз (ЕС) паникует из-за радикальной позиции в конфликте с Россией. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Они не хотят слышать ничего от премьера Венгрии Виктора Орбана, не хотят одобрять его дипломатические инициативы. Это симптом паники», — сказал эксперт.

По его словам, такие настроения у лидеров стран европейского объединения будут нарастать, особенно после покушения на кандидата в президенты США и бывшего главы государства Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что депутаты Европейского парламента (ЕП) захотели лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе (ЕС) за визит премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай, так как он якобы воспользовался фактом председательства страны в сообществе.

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      Семен Александров
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