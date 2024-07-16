Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:33, 16 июля 2024Ценности

Настасья Самбурская показала пресс на фото в кроп-топе

37-летняя актриса Настасья Самбурская показала пресс на фото в кроп-топе
Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала пресс на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя у зеркала, стоя в комнате рядом с кроватью. Для снимка она надела облегающий черный кроп-топ на тонких бретелях и зеленые легинсы. При этом наряд обнажал ее живот с пирсингом в пупке и подчеркивал спортивную фигуру.

Знаменитость сделала гладкую укладку, разделив волосы на косой пробор, и накрасила ногти красным лаком. Также она отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в июле Настасья Самбурская презентовала новую песню с помощью фото без штанов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС. Что там произошло?

      Стрелявший в Трампа находился вне периметра охраны Секретной службы США

      В центре Москвы загорелся ресторан

      «Самая сексуальная бездомная» Австралии отдохнула в бикини у бассейна

      США получили данные о якобы планах Ирана устранить Трампа

      Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

      Определена приоритетная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье

      Сын Трампа высказался о возможном преемнике своего отца

      В МИД пообещали представить в ООН оценку кризиса на Украине

      Женщину похитили и хотели принести в жертву божеству смерти. Как ей удалось спастись и что это за культ?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше