37-летняя актриса Настасья Самбурская показала пресс на фото в кроп-топе

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала пресс на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя у зеркала, стоя в комнате рядом с кроватью. Для снимка она надела облегающий черный кроп-топ на тонких бретелях и зеленые легинсы. При этом наряд обнажал ее живот с пирсингом в пупке и подчеркивал спортивную фигуру.

Знаменитость сделала гладкую укладку, разделив волосы на косой пробор, и накрасила ногти красным лаком. Также она отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в июле Настасья Самбурская презентовала новую песню с помощью фото без штанов.