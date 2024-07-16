Названы шансы лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

Политолог Бышок: лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе невозможно

Евросоюз не может лишить Венгрию права голоса в объединении из-за визита премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал шансы урезать Будапешт в правах ЕС.

Нет, это абсолютно нереально, потому что лишить кого-то право голоса и наложить санкции можно, только если у вас для этого есть соответствующая база. Если европейский чиновник что-то нарушили вы можете это доказать и какие-то санкции наложить, в том числе исключить откуда-то или права голоса лишить Станислав Бышок политолог

«Не существует запрета на общение с российскими чиновниками, китайскими чиновниками и любыми другими чиновниками, есть самоограничения, но их к делу не пришьешь. Второй момент — если бы Орбан анонсировал свои визиты как официальные визиты представителя Евросоюза, а это не так, он это с ними не согласовывал. Это могло бы стать определенной проблемой для него. Поскольку он визиты анонсировал как представитель Венгрии, можно потребовать лишить Венгрию права голоса, но из этого ничего не получится, потому что Орбан ничего не нарушил», — сказал он.

По словам политолога, у ЕС нет ожиданий от мирных инициатив Орбана, но они поприветствуют, если его усилия дадут результат.

«Фигура Орбана интересна в рамках ЕС. С одной стороны, есть понимание, что с Россией нужно общаться, а с другой стороны никто не хочет ассоциироваться с Россией. В итоге, если у Орбана что-то получится из его поездок, то можно будет потом сказать, что в ЕС был человек, который видел будущее и смог решить эту проблему. Если все получилось, его можно было бы ассоциировать с ЕС. Если ничего не получится, то это же Орбан, никто ничего не ожидал. Это абсолютно беспроигрышная фигура, если бы Орбана не существовало в Европейском союзе, его бы нужно было придумать», — сказал он.

Ранее группа депутатов Европарламента потребовала лишить Венгрию права голоса в ЕС, пишет газета Politico. Они направили соответствующее письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейского парламента Роберте Метсоле. Они считают, что премьер Венгрии злоупотребил своими полномочиями, когда отправился с официальными визитами в Москву и Пекин.