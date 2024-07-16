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11:36, 16 июля 2024Забота о себе

Названы способы восстановиться после отравления

Гастроэнтеролог Оксана Янова призвала пить воду после отравления

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Летом из-за жары увеличивается риск пищевых отравлений, рассказала гастроэнтеролог, руководитель лечебно-диагностического центра клинического госпиталя MD Group Оксана Янова. Способы восстановиться после него она назвала в Telegram-канале медицинского учреждения.

В первую очередь доктор призвала пить больше воды, та как она помогает избежать обезвоживания (которое часто развивается при отравлениях, — прим. «Ленты.ру») и выводит токсины. Пить воду нужно правильно, маленькими глотками, чтобы не спровоцировать рвоту, уточнила гастроэнтеролог.

Электролитные растворы помогут восстановить баланс минералов и солей в организме, особенно если были рвота или диарея

Во время восстановления организма после отравления не следует нагружать его тяжелой пищей. Лучше составить меню из легкоусвояемых продуктов: риса, бананов, тостов, куриного бульона, добавила врач. Также на помощь придут восстанавливающие микрофлору кишечника пробиотики. Они содержатся, например, в йогуртах с живыми культурами или специальных добавках.

«Отдыхайте, дайте организму восстановиться. Сон и покой помогают иммунной системе бороться с инфекцией. Если симптомы не проходят в течение 48 часов или ухудшаются, обязательно обратитесь к специалисту», — призвала напоследок гастроэнтеролог.

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      Вера Владзиевская
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