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17:14, 16 июля 2024Из жизни

Пастух искал пропавшую корову и нашел новую пещеру

В Дагестане пастух пошел искать корову и нашел пещеру, о которой никто не знал

Пастух из Дагестана случайно нашел ранее неизвестную пещеру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина пошел искать пропавшую корову, которая заблудилась в Хивском районе после недавних ливней и оползней. В какой-то момент он неожиданно для себя обнаружил довольно большую пещеру с высоким сводом, о которой никто в округе раньше не знал. Пастух снял свой путь по пещере на видео. В ролике видно извилистый туннель с ровным полом, на дне которого в какой-то момент появляется вода.

Местные жители считают, что новая пещера может стать туристической достопримечательностью.

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Ранее сообщалось, что в Таиланде местные жители обнаружили пещеру, в которой, как они утверждают, жила пара титанов. В пещере нашли известняковый камень, внутри которого сохранилось множество костей, предположительно принадлежавших животным. Их возраст эксперты оценивают в тысячу лет.

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      Антонина Черташ
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