Песков заявил о наблюдении за внутриполитическими процессами в США

Песков: Россия наблюдает за происходящим в США, но не вмешивается в процессы

Россия наблюдает за происходящим в США, но не вмешивается в американские внутриполитические процессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Другое дело, мы, как и весь мир, очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит, потому что это крупнейшая экономика мира, самая мощная военная страна», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что внутриполитическое будущее США зависит исключительно от американских избирателей.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп вышел к делегатам съезда Республиканской партии с забинтованным ухом. Это первое публичное мероприятие Трампа после покушения на него.