Подорвавшего трансформаторы в российском городе арестовали за диверсию

Суд арестовал гражданина Украины за диверсию на электроподстанции в Петербурге

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Артема Прокопца, обвиняемого в подрыве двух трансформаторов электроподстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Прокопцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 сентября. У него гражданство Украины, но с 2019 года он живет в Санкт-Петербурге, работает поваром в ресторане, отмечает ТАСС.

Из материалов уголовного дела следует, что ночью 3 апреля Прокопец совершил подрыв на электроподстанции, расположенной на Екатерининском проспекте. По данным следствия, его завербовала Служба безопасности Украины, которая дала ему задание совершить диверсию и снабдила инструкцией по изготовлению взрывного устройства. В результате подрыва трансформаторов без электричества остались жители Калининского и Красногвардейского районов Петербурга.

Прокопца задержали 15 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ суд рассмотрит дело 46-летнего жителя Бурятии, облившего краской памятник Герою СССР Сергею Орешкову и готовившего диверсию на железной дороге.