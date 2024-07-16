Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:01, 16 июля 2024Экономика

Подсчитано число не оформляющих больничный лист россиян

РАНХиГС: почти половина россиян переносят болезнь на ногах ради зарплаты

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Больше 40 процентов работающих россиян не оформляют больничный лист, если замечают у себя признаки простуды или гриппа, причем с каждым годом таких граждан становится все больше. Это показало исследование, проведенное экспертами Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. Его результаты цитируют «Известия».

Оказалось, что 42,8 процента жителей России отказываются оформлять больничный лист, если заболевают. По сравнению с 2022 годом доля таких граждан выросла на 5,2 процента, а с 2021 — на 10,6 процента. Такое поведение 41,5 процента работников объяснили нежеланием терять часть зарплаты. Еще 10,2 признались, что больничный лист им не дает оформить работодатель, а 6,6 процента и вовсе боятся увольнения.

Кроме того, 51,7 процента опрошенных жалуются на то, что их работодатели не уделяют должного внимания здоровью подчиненных. Противоположной точки зрения придерживаются 31,3 процента. Кстати, чем меньше компания, тем реже ее сотрудники оформляют больничный лист.

Материалы по теме:
Увольнение по собственному желанию. Как законно уйти с работы без двух недель отработки
Увольнение по собственному желанию.Как законно уйти с работы без двух недель отработки
20 июня 2024
Больничный лист в 2024 году: как оплачивается, как рассчитать, что изменилось
Больничный лист в 2024 году:как оплачивается, как рассчитать, что изменилось
26 февраля 2024

Отказывают себе в этом 62,9 процента работающих удаленно и 55,9 процента тех, у кого комбинированный режим. Те, кто трудится в офисе или на предприятии, обходятся без больничного листа в 36,1 процента случаев.

Подчеркивается, что чаще всего на ногах болезнь переносят люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также от 40 до 49 лет.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что в 2024 году размер максимальных выплат по больничному листу увеличился в полтора раза. А в 2025 они станут в два раза больше тех, что положены сегодня. Подчеркивается, что такие выплаты не относятся к фонду заработной платы и не считаются социальными. Работодатель оплачивает лишь три дня больничного. Остальные берет на себя Социальный фонд.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Послу Украины выразили недовольство в МИД Индии. Причиной стали слова Зеленского о поездке Моди в Россию

      Пожарный поймал падающую из горящей квартиры женщину

      Поставки российского газа в Европу заметно выросли

      Москвичка выпрыгнула в окно за расшалившимся сыном

      Депутат назвала бойца СВО подонком

      На Луне обнаружили туннель для астронавтов

      Подсчитано число не оформляющих больничный лист россиян

      Российского военного осудили за уклонение от службы и сбор конопли

      Показаны последствия мощного пожара на российском заводе после атаки дрона

      Офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше