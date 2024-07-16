Подсчитано число не оформляющих больничный лист россиян

РАНХиГС: почти половина россиян переносят болезнь на ногах ради зарплаты

Больше 40 процентов работающих россиян не оформляют больничный лист, если замечают у себя признаки простуды или гриппа, причем с каждым годом таких граждан становится все больше. Это показало исследование, проведенное экспертами Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. Его результаты цитируют «Известия».

Оказалось, что 42,8 процента жителей России отказываются оформлять больничный лист, если заболевают. По сравнению с 2022 годом доля таких граждан выросла на 5,2 процента, а с 2021 — на 10,6 процента. Такое поведение 41,5 процента работников объяснили нежеланием терять часть зарплаты. Еще 10,2 признались, что больничный лист им не дает оформить работодатель, а 6,6 процента и вовсе боятся увольнения.

Кроме того, 51,7 процента опрошенных жалуются на то, что их работодатели не уделяют должного внимания здоровью подчиненных. Противоположной точки зрения придерживаются 31,3 процента. Кстати, чем меньше компания, тем реже ее сотрудники оформляют больничный лист.

Отказывают себе в этом 62,9 процента работающих удаленно и 55,9 процента тех, у кого комбинированный режим. Те, кто трудится в офисе или на предприятии, обходятся без больничного листа в 36,1 процента случаев.

Подчеркивается, что чаще всего на ногах болезнь переносят люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также от 40 до 49 лет.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что в 2024 году размер максимальных выплат по больничному листу увеличился в полтора раза. А в 2025 они станут в два раза больше тех, что положены сегодня. Подчеркивается, что такие выплаты не относятся к фонду заработной платы и не считаются социальными. Работодатель оплачивает лишь три дня больничного. Остальные берет на себя Социальный фонд.