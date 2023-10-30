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02:41, 30 октября 2023Экономика

Россиянам рассказали о резком росте выплат по больничному в 2024 году

Юрист Соловьев: размер выплат по больничному в 2024 году вырастет в полтора раза

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Размер максимальных выплат по больничному листу в 2024 году увеличат в полтора раза. При этом в 2025-м они окажутся вдвое выше нынешних, рассказал в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист Иван Соловьев.

Эксперт объяснил, что эти выплаты не относятся к фонду заработной платы и не являются социальными. Работодатель оплачивает лишь три дня больничного, а все остальные дни — Социальный фонд.

В 2023 году, как напомнил Соловьев, максимальная сумма, которую получит работник за день нахождения на больничном, составляет 2737 рублей. Но это лишь в том случае, если у него от восьми лет и более страхового стажа. Если стаж меньше, то и суммы будут ниже.

В проекте бюджета Соцфонда заложены уже совсем другие цифры — в следующем году размер выплат по больничному за один день составит более 4100 рублей, а в 2025-м — 5674 рубля, то есть в два раза больше, чем сейчас.

25 октября в России в первом чтении приняли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. В результате показатель вырастет до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Соответствующее поручение внес президент России Владимир Путин.

Также в начале октября сообщалось, что размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году планируется увеличить до 794 тысячи рублей.

Согласно планам властей, максимальная сумма пособия по беременности и родам через несколько лет вырастет до 794 355,8 рубля. Речь идет о выплатах за 140 дней отпуска.

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      Марина Совина
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