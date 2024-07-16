Показаны последствия мощного пожара на российском заводе после атаки дрона

Врио главы Курской области Смирнов показал фото с места пожара после атаки дрона

Вспыхнувший после атаки украинского дрона мощный пожар на заводе низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Представитель власти показал снимки последствий возгорания. На выложенных чиновником кадрах видно, что цех предприятия почти полностью уничтожен.

«Пожар (...) потушен. Благодарю пожарных! На месте происшествия работает комиссия, которая оценивает последствия пожара», — написал в блоге Смирнов.