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10:53, 16 июля 2024Россия

Показаны последствия мощного пожара на российском заводе после атаки дрона

Врио главы Курской области Смирнов показал фото с места пожара после атаки дрона

Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

Вспыхнувший после атаки украинского дрона мощный пожар на заводе низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Представитель власти показал снимки последствий возгорания. На выложенных чиновником кадрах видно, что цех предприятия почти полностью уничтожен.

Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

«Пожар (...) потушен. Благодарю пожарных! На месте происшествия работает комиссия, которая оценивает последствия пожара», — написал в блоге Смирнов.

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      Марк Леонов
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