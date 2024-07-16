Пользователи сети раскрыли популярную схему обмана туристов в Европе

Пользователи сети раскрыли популярную схему обмана туристов в странах Европы. Своим опытом они поделились в комментариях под видео путешественницы в соцсетях, на это обратило внимание издание Daily Mail.

В ролике женщина рассказала, что на греческом острове Парос нарвалась на мошенницу, которая прихрамывала, изображая из себя инвалида. Она отдала ей деньги, а на следующий день наткнулась на нее снова и заметила, что та нормально ходит и несет костыль в руке. Австралийка предупредила, что подобное часто происходит в странах Европы.

В комментариях люди согласились с автором видео и поделились своими историями. «Она сделала то же самое с моим парнем и мной на Паросе в прошлом году, а на следующий день села с нами на один паром», «Однажды я увидел женщину, которая прятала ногу за стеной магазина и просила денег. Когда мы зашли в магазин, увидели через стеклянную стену ее вторую ногу», — рассказали юзеры.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали россиянам о схемах мошенников при покупке авиабилетов. В частности, на популярных онлайн-агрегаторах в продаже появились фальшивые билеты на авиарейсы.