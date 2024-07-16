Популярная телезвезда поделилась фотографиями в нижнем белье

Популярная телезвезда Кортни Стодден поделилась фото в кружевном нижнем белье

Популярная телезвезда, модель и певица Кортни Стодден поделилась откровенными фотографиями. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 29-летнюю знаменитость запечатлели сидящей на полу. На ней комплект кружевного нижнего белья, состоящий из бежевого бюстгальтера и белых трусов со средней посадкой. При этом она повернула голову в сторону и широко раздвинула ноги.

Для съемки визажисты сделали Стодден макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в локоны.

Ранее сообщалось, что американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен также снялась в откровенном виде. На размещенном фото 49-летняя знаменитость позировала на фоне деревьев, сидя на краю бассейна.