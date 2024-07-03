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01:00, 3 июля 2024Ценности

49-летняя телеведущая опубликовала откровенное фото в бикини

49-летняя телеведущая Ларса Пиппен снялась в откровенном бикини у бассейна

Фото: @larsapippen

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен снялась в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 49-летняя знаменитость позировала на фоне деревьев, сидя на краю бассейна с согнутой в колене правой ногой. Она надела черное бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и белым логотипом бренда Chanel и трусы с завязками на бедрах.

В то же время инфлюэнсерша примерила солнцезащитные очки и распустила разделенные на прямой пробор волосы. Она покрыла ногти на ногах белым лаком и накрасила губы коричневой помадой.

Ранее российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова также показала фигуру в откровенном купальнике.

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      Карина Черных
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