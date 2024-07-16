Популярный комик объяснил отказ зарубежных юмористов приезжать в Россию

Комик Бухаров заявил, что зарубежные юмористы не приезжают в Россию из-за США

Популярный российский стендап-комик Владимир Бухаров заявил, что приглашал в Россию зарубежных юмористов, но они отказались приезжать в страну. Подробности он раскрыл в своем подкасте, доступном на YouTube.

Бухаров рассказал, что пытался пригласить в юмористические шоу артистов из Великобритании и США. Однако, по его словам, даже те из них, кто негативно относится к американской политике, отказались от его приглашения. Как уточнил комик, причиной стало предписание, которое юмористы получили от властей США. По их мнению, поездка может быть небезопасной, объяснил он.

«Они (зарубежные комики — прим. «Ленты.ру») показывают это письмо. Они такие [говорят]: "Вот, мы не можем из-за этого официального документа". Да, поскорее бы [политик Дональд] Трамп [стал президентом США]», — поиронизировал комик.

Ранее Бухаров рассказал об особенности публики в Грузии. По его словам, только в этой стране в зале на его выступлении было больше мужчин, чем женщин.