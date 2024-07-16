Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:10, 16 июля 2024Экономика

Поставки российского газа в Европу заметно выросли

ФСЭГ: поставки трубопроводного газа из России в ЕС выросли на 24 % в январе-июне

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок российского трубопроводного газа в страны Евросоюза (ЕС) выросли на 24 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные отчета Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В январе-июне импорт трубопроводного газа в ЕС из третьих стран увеличился на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года и достиг уровня в 80 миллиардов кубометров. Как отметили эксперты, поставки этого вида топлива из РФ стали одними из главных драйверов роста.

Другим фактором подобной динамики стало наращивание импорта трубопроводного газа из Азербайджана и Норвегии. В то же время в июне суммарные объемы ввоза этого вида топлива в ЕС, напротив, снизились на четыре процента в сравнении с майским показателем и составили 13 миллиардов кубометров. При этом в годовом выражении импорт увеличился на 15 процентов, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила о еще большем приросте поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Согласно их сведениям, импорт этого вида топлива из РФ в Европу по итогам первой половины 2024 года увеличился на 27 процентов и достиг уровня в 15,4 миллиарда кубометров.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Послу Украины выразили недовольство в МИД Индии. Причиной стали слова Зеленского о поездке Моди в Россию

      В Молдавии потребовали отставки главы МВД из-за убийства иностранца

      Прослывший секс-бомбой российский бортпроводник дал интервью

      Пожарный поймал падающую из горящей квартиры женщину

      Поставки российского газа в Европу заметно выросли

      Москвичка выпрыгнула в окно за расшалившимся сыном

      Депутат назвала бойца СВО подонком

      На Луне обнаружили туннель для астронавтов

      Подсчитано число не оформляющих больничный лист россиян

      Российского военного осудили за уклонение от службы и сбор конопли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше