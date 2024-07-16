Поставки российского газа в Европу заметно выросли

ФСЭГ: поставки трубопроводного газа из России в ЕС выросли на 24 % в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок российского трубопроводного газа в страны Евросоюза (ЕС) выросли на 24 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные отчета Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В январе-июне импорт трубопроводного газа в ЕС из третьих стран увеличился на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года и достиг уровня в 80 миллиардов кубометров. Как отметили эксперты, поставки этого вида топлива из РФ стали одними из главных драйверов роста.

Другим фактором подобной динамики стало наращивание импорта трубопроводного газа из Азербайджана и Норвегии. В то же время в июне суммарные объемы ввоза этого вида топлива в ЕС, напротив, снизились на четыре процента в сравнении с майским показателем и составили 13 миллиардов кубометров. При этом в годовом выражении импорт увеличился на 15 процентов, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила о еще большем приросте поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Согласно их сведениям, импорт этого вида топлива из РФ в Европу по итогам первой половины 2024 года увеличился на 27 процентов и достиг уровня в 15,4 миллиарда кубометров.