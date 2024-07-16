Женщина попыталась изнасиловать туристку в туалете бара в Греции

На греческом острове Родос женщина попыталась изнасиловать молодую туристку в туалете бара. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 35-летняя подозреваемая вошла в туалет заведения в городе Ялисос вслед за 20-летней незнакомкой и там напала на нее. Пострадавшей удалось уйти, после чего она сразу обратилась в полицию. Правоохранители вызвали нападавшую на допрос, ведется расследование.

Ранее на Кипре британская туристка переночевала с новым знакомым из клуба, а потом обвинила его в принуждении к сексу. Она заявила, что над ней надругались, пока она была пьяной и не могла никак отреагировать на происходящее.