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20:52, 16 июля 2024Силовые структуры

Призывавший уничтожать российских военных житель Бердянска получил пять лет колонии

Житель Бердянска получил 5 лет колонии за призывы уничтожать российских военных

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

35-летний житель Бердянска получил пять лет колонии общего режима за призывы уничтожать российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

Мужчина признан виновным по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием средств массовой информации.

По данным следствия, в феврале и июне 2023 года в одном из сообществ в социальной сети осужденный оставил комментарий, в котором призывал уничтожать российских военнослужащих. Кроме того, там же он высказал положительную оценку действий членов украинской националистической бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).

Ранее сообщалось, что жителя Железногорска обвинили в публичных призывах к терроризму из-за комментариев в сети.

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      Анна Габай
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