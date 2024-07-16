Среда обитания
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09:07, 16 июля 2024Среда обитания

Психолог назвала способ избавиться от «синдрома достигатора»

Эксперт Смолярчук призвала достигаторов разобраться с промежуточными задачами

Фото: Tim Gouw / Unsplash

Россиянам с синдромом «достигатора» (стремление к высоким результатам в работе или любой другой сфере жизни), следует разобраться, для чего они стремятся достичь той или иной цели. Таким советом в разговоре с «Радио 1» поделилась директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

Исходя из полученного ответа, следует сформулировать определенные задачи и обозначить цели, к которым стоит двигаться. Обозначив промежуточные цели, человек не столкнется с физическим и моральным опустошением. «Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане — это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь», — объяснила специалист.

Психоаналитик добавила, что «достигаторы» существовали во все времена. «Поколение наших дедов доказывало миру, что они выиграли войну: экономические победы, стройки народного хозяйства, многодетность. Люди поколения 60-х годов доказывали себе, что могут получить бесплатное образование, воспользоваться квотой, сделать карьеру при огромном профиците вакансий», — рассказала Смолярчук, добавив, что в настоящее время люди гонятся за местом под Cолнцем, которое обеспечит им благополучное существование.

Ранее психолог Анастасия Никулушкина заявила, что человек с синдромом «достигатора» портит жизнь себе и окружающим, поскольку находится в зависимости от постоянного достижения целей. В какой-то момент это перерастает в навязчивое желание, которым сложно управлять, при этом получать удовольствие от процесса работы у такого человека уже не получается.

Мария Черкасова
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