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12:08, 16 июля 2024Экономика

Путин назвал один из главных факторов роста российской экономики

Путин назвал надежные дороги одним из ключевых факторов роста экономики России

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Надежные дороги являются одним из главных факторов динамичного роста российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил глава государства, качественная дорожная сеть позволяет повысить инвестиционную привлекательность российских регионов. Кроме того, надежные автомобильные магистрали улучшают качество жизни граждан.

В качестве еще одной полезной роли дорог Путин отметил их потенциал для роста рынка внутреннего туризма. Помимо этого, дорожные сети придают мощный импульс развитию городов, поселков и других населенных пунктов, находящихся вблизи подобных магистралей. «Надежные дороги — это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России», — резюмировал Путин.

Ранее глава государства приехал на открытие участка трассы М-11 в обход Твери за рулем российского автомобиля Lada Aura. Эта магистраль соединяет Москву и Санкт-Петербург, а ее суммарная протяженность составляет 669 километров.

Ее строительство стартовало в 2012 году, а в ноябре 2019-го Путин запустил по ней движение. По его словам, Северный обход Твери позволит сократить время в пути между двумя крупнейшими городами страны на 30-50 минут.

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