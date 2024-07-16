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16:30, 16 июля 2024Мир

Раскрыта роль Илона Маска в выборе кандидатуры в вице-президенты США

CNN: Маск советовал Трампу выбрать себе в вице-президенты сенатора Джей Ди Вэнса

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель, владелец компании Tesla и социальной сети X Илон Маск звонил кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу, в ходе бесед он советовал ему выбрать в вице-президенты сенатора Джей Ди Вэнса. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

«За день до истечения крайнего срока у Дональда Трампа для выбора напарника по гонке... экс-президенту позвонил с советом новый человек. Этот человек — Илон Маск, и он был одним из нескольких людей, кто убеждал Трампа выбрать сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса», — говорится в сообщении.

16 июля Республиканская партия США утвердила Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты при Трампе. Кандидатуру политика одобрило большинство участников съезда.

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      Виктория Кондратьева
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