Россияне почувствовали странный запах на лестничной клетке и нашли мумию соседа

Петербуржцы почувствовали странный запах на лестничной клетке и нашли мумию

Жители одного из домов на Запорожской улице в Невском районе Санкт-Петербурга почувствовали странный запах на лестничной клетке и нашли в квартире мумию соседа. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, в полицию обратились обеспокоенные россияне. На место прибыли сотрудники экстренных служб и вскрыли квартиру.

Внутри они обнаружили мумию мужчины, но возраст и его личность установить пока не удалось. По оценкам криминалистов, мужчины не стало около года назад.

В феврале в жилом доме Санкт-Петербурга мумию мужчины удалось найти благодаря одной детали. Ее обнаружили сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, которые приехали на место прорыва трубы, — они решили вскрыть квартиру, так как увидели множество квитанций для оплаты коммунальных услуг, которые скопились в почтовом ящике мужчины. Предварительно, возраст найденной мумии составляет около семи лет.