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10:02, 16 июля 2024Россия

Россияне почувствовали странный запах на лестничной клетке и нашли мумию соседа

Петербуржцы почувствовали странный запах на лестничной клетке и нашли мумию

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Жители одного из домов на Запорожской улице в Невском районе Санкт-Петербурга почувствовали странный запах на лестничной клетке и нашли в квартире мумию соседа. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, в полицию обратились обеспокоенные россияне. На место прибыли сотрудники экстренных служб и вскрыли квартиру.

Внутри они обнаружили мумию мужчины, но возраст и его личность установить пока не удалось. По оценкам криминалистов, мужчины не стало около года назад.

В феврале в жилом доме Санкт-Петербурга мумию мужчины удалось найти благодаря одной детали. Ее обнаружили сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, которые приехали на место прорыва трубы, — они решили вскрыть квартиру, так как увидели множество квитанций для оплаты коммунальных услуг, которые скопились в почтовом ящике мужчины. Предварительно, возраст найденной мумии составляет около семи лет.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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