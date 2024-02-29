Одна деталь позволила найти мумию мужчины в квартире Петербурга
«Известия»: из-за прорыва трубы в жилом доме Петербурга нашли мумию мужчины
В жилом доме Санкт-Петербурга мумию мужчины удалось найти благодаря одной детали. Об этом сообщил источник «Известий».
Мумию обнаружили сотрудники жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые приехали на место прорыва трубы— они решили вскрыть квартиру, так как увидели гору писем по оплате коммунальных услуг, которая накопилась в почтовом ящике мужчины.
Предварительно, возраст найденной мумии составляет около семи лет. Двери в жилище мужчины были закрыты, поэтому соседи не чувствовали подозрительных запахов. Обстоятельства случившегося выясняются.
В феврале в квартире в подмосковном Щелкове нашли сидевшую на унитазе мумию пенсионерки. Полицию соседи вызвали после того, как в квартире этажом ниже начался потоп.