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07:49, 29 февраля 2024Россия

Одна деталь позволила найти мумию мужчины в квартире Петербурга

«Известия»: из-за прорыва трубы в жилом доме Петербурга нашли мумию мужчины

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В жилом доме Санкт-Петербурга мумию мужчины удалось найти благодаря одной детали. Об этом сообщил источник «Известий».

Мумию обнаружили сотрудники жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые приехали на место прорыва трубы— они решили вскрыть квартиру, так как увидели гору писем по оплате коммунальных услуг, которая накопилась в почтовом ящике мужчины.

Предварительно, возраст найденной мумии составляет около семи лет. Двери в жилище мужчины были закрыты, поэтому соседи не чувствовали подозрительных запахов. Обстоятельства случившегося выясняются.

В феврале в квартире в подмосковном Щелкове нашли сидевшую на унитазе мумию пенсионерки. Полицию соседи вызвали после того, как в квартире этажом ниже начался потоп.

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      Анастасия Шейкина
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