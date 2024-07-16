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22:03, 16 июля 2024Экономика

Россияне вложили в рентные фонды десятки миллиардов рублей

Россияне в 2024 году вложили в рентные фонды более ₽ 45 млрд

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России вырос интерес к коммерческой недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз УК «Современные фонды недвижимости» (СФН).

Как сообщает агентство, привлечения в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) превысили 45,5 миллиарда рублей. Также число пайщиков за год увеличилось с 91 тысячи до 102 тысяч.

Ранее стало известно, что по итогам января-мая 2024 году объем инвестиций в недвижимость вырос до 318 миллиардов долларов, или на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

В июне эксперты по недвижимости оценили выгоду от вложений в жилье. По словам президента Региональной ассоциации оценщиков, профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, на покупке квартиры с целью перепродажи или сдачи в аренду не всегда легко заработать.

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      Юлия Мискевич
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